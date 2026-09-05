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Царьград

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Госдума продлила оплату ЖКУ за август до 15 сентября

Госдума продлила оплату ЖКУ за август до 15 сентября

Член комитета Госдумы Александр Якубовский напомнил, что русские могут оплатить ЖКУ за август до 15 сентября.

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