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Против Пи Дидди выдвинуты новые обвинения

Против Пи Дидди выдвинуты новые обвинения

Чисто жертв рэпера уже превысило сотню. Пи Дидди будет непросто выйти на свободу LEGION-MEDIAПи Дидди, который в настоящее время находится в тюрьме из-за предъявленного ему ряда серьезных обвинений, предстоит теперь защищаться еще от одного.

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