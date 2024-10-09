Против Пи Дидди выдвинуты новые обвинения

Чисто жертв рэпера уже превысило сотню. Пи Дидди будет непросто выйти на свободу LEGION-MEDIAПи Дидди, который в настоящее время находится в тюрьме из-за предъявленного ему ряда серьезных обвинений, предстоит теперь защищаться еще от одного.