Против Пи Дидди выдвинуты новые обвинения

Чисто жертв рэпера уже превысило сотню. Пи Дидди будет непросто выйти на свободу LEGION-MEDIAПи Дидди, который в настоящее время находится в тюрьме из-за предъявленного ему ряда серьезных обвинений, предстоит теперь защищаться еще от одного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии