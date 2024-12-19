❄По данным ЦГМС в Волгоградской области 19 декабря: Облачно с прояснением. Днем без существенных осадков.
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❄По данным ЦГМС в Волгоградской области 19 декабря: Облачно с прояснением. Днем без существенных осадков.