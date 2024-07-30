Предприниматели незаконно захватили более 600 кв м земли в Ольхонском районе

Прокуратура Ольхонского района предотвратила нелегальный захват более 600 кв. м земли. Несколько предпринимателей в сфере гостиничного бизнеса незаконно огородили участки, ограничив доступ, сообщили в прокуратуре по Иркутской области.
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