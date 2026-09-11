Financial Times: улитки могут сорвать планы Трампа на новый зал

Планы семьи Дональда Трампа по строительству банкетного зала в их ирландском гольф-клубе могут потерпеть крах из-за угрозы экосистеме, где обитает редкий вид улиток.
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