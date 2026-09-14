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Загитова вспомнила, как стала ведущей «Ледникового периода»

Загитова вспомнила, как стала ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вспомнила, как стала ведущей «Ледникового периода» в 2020-м. «Представляете — спортсмены, которые всю жизнь просто тренируются.

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