Три часа на пароме против получаса на дроне: как Красноярский край возит грузы по воздуху

КРАСНОЯРСК, 17 сентября, ФедералПресс. Дорога между Лесосибирском и поселком Подтесово через Енисей на пароме занимает до трех с половиной часов – беспилотник преодолевает тот же маршрут меньше чем за 30 минут.
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