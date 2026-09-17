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Три часа на пароме против получаса на дроне: как Красноярский край возит грузы по воздуху

Три часа на пароме против получаса на дроне: как Красноярский край возит грузы по воздуху

КРАСНОЯРСК, 17 сентября, ФедералПресс. Дорога между Лесосибирском и поселком Подтесово через Енисей на пароме занимает до трех с половиной часов – беспилотник преодолевает тот же маршрут меньше чем за 30 минут.

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