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Татар-информ

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Сутенершу в РТ осудили за убийство проституток и кражу ребенка одной из них

Сутенершу в РТ осудили за убийство проституток и кражу ребенка одной из них

В Татарстане сутенерша Юлия Назарова получила 23 года колонии. Ее признали виновной в убийстве двух проституток, краже ребенка одной из них и подделке документов.

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