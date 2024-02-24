SHAMAN обвинили в плагиате клипа западного рэпера

SHAMAN обвинили в плагиате клипа канадского рэпера ДрейкаПевца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, обвинили в плагиате клипа канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) на песню Falling Back.
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