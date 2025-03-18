В США рассказали об открытом «троллинге» Трампа со стороны Путина

Президент России Владимир Путин открыто «троллит» американского лидера Дональда Трампа во время переговоров, заявила экс-специальный помощник президента США по европейским и российским делам Фиона Гилл в интервью The Foreign Affairs.
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