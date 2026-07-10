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ФИФА может принять решение о возвращении России до жеребьевки квалификации Евро-2028. Она пройдет в декабре (Sport24)

ФИФА может принять решение о возвращении сборной России до жеребьевки квалификации на чемпионат Европы в 2028 году.

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