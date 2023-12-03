Киссинджер в последнем интервью предостерег от создания Палестины

Global Look Press/Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в последнем прижизненном интервью призвал не создавать независимое палестинское государство, сообщает Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии