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В России появился новый вид мошенничества на дорогах

В последнее время участились случаи нового вида автомобильного мошенничества, когда злоумышленники инсценируют мелкое ДТП, а затем обвиняют водителя в том, что он оставил место происшествия, угрожая лишением водительских прав на 1,5 года.

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