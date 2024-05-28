В России появился новый вид мошенничества на дорогах

В последнее время участились случаи нового вида автомобильного мошенничества, когда злоумышленники инсценируют мелкое ДТП, а затем обвиняют водителя в том, что он оставил место происшествия, угрожая лишением водительских прав на 1,5 года.
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