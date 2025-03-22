Теракт в «Крокусе» спланировали и организовали «спецслужбы недружественного государства»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Так это все закономерно в России... Орды пришлых нариков, непривитых, с кожно венерическими заболеваниями, туберкулезов впускают в России, за счет их вся вертикаль власти, все ветви, во всей экономике отмывают народные средства коренного населения. Борьбу с бесконтрольной миграцией, коррупцией, наркоманией и т.д. в России превратили в политический и чиновничий пиар. Реальные решения де-факто подменили красивыми лозунгами… А где рядом с ними политики, чиновники и т.д. которые ввозили их в Россию, лоббируют и крышуют из интересы и т.д. Кто из власти понес ответственность за трагедию? Какие приняты меры, если после этого въехало более 3,5 мил пришлых. Это что борьба? Кто виноват в трагедии в Крокус Сити?