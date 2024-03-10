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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев – о выступлении Порье: «Очень впечатляюще, Дастин »

«Очень впечатляюще, Дастин », – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев. Напомним, что Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени в соглавном поединке турнира UFC 299.

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