Toyota MR-S — настоящий пробник суперкара для тех, кто пока ещё не готов купить средне моторного монстра, но уже пленен его пропорциями и управляемостью.
Toyota MR-S
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Toyota MR-S — настоящий пробник суперкара для тех, кто пока ещё не готов купить средне моторного монстра, но уже пленен его пропорциями и управляемостью.
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