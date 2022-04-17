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Стоимость товаров для маникюра и педикюра у поставщиков выросла на 30-40%

Стоимость товаров для маникюра и педикюра у поставщиков выросла на 30-40%

Стоимость товаров для маникюра и педикюра, за последние полтора месяца, у поставщиков выросла на 30-40%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального управляющего федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Антона Дерконоса.

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