Стоимость товаров для маникюра и педикюра у поставщиков выросла на 30-40%

Стоимость товаров для маникюра и педикюра, за последние полтора месяца, у поставщиков выросла на 30-40%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального управляющего федеральной сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики" Антона Дерконоса.