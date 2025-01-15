В США назвали возможные условия сделки Трампа с Россией о мире на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп мог бы возобновить активную работу с Россией в космической отрасли и предложить ей участие в совместной программе, чтобы побыстрее завершить текущий конфликт на Украине.
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