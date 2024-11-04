МВД Боливии: в столкновениях со сторонниками Моралеса пострадали 92 полицейских

Десятки сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса, которые уже более 20 дней перекрывают дороги на территории страны.
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