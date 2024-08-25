Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Сегодня в России поздравления принимают почти 150 тысяч горняков, работающих на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках, отметил Президент России Владимир Путин, обращаясь к работникам угольной промышленности в День Шахтера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии