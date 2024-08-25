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Парламентская газета

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Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Сегодня в России поздравления принимают почти 150 тысяч горняков, работающих на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках, отметил Президент России Владимир Путин, обращаясь к работникам угольной промышленности в День Шахтера.

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