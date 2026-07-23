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62ИНФО | Новости Рязани

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В Лесопарке прошел субботник

В Лесопарке прошел субботник

В мероприятии участвовали более 40 человек, в число которых вошли сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений, молодежного совета мэрии, Ресурсного центра поддержки добровольчества региона, Рязаньстата.

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