В Лесопарке прошел субботник

В мероприятии участвовали более 40 человек, в число которых вошли сотрудники городской администрации и подведомственных учреждений, молодежного совета мэрии, Ресурсного центра поддержки добровольчества региона, Рязаньстата.
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