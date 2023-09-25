ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Немного позитива, что ли...

Немного позитива, что ли...

Ты же внутренне хочешь позитива, читатель? Так и автор его хочет, несмотря на всё, что подмечает в окружающем мире косого, кривого и несообразного, о чём, дойдя до определённого градуса бешенства, пишет.

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