Немного позитива, что ли...

Ты же внутренне хочешь позитива, читатель? Так и автор его хочет, несмотря на всё, что подмечает в окружающем мире косого, кривого и несообразного, о чём, дойдя до определённого градуса бешенства, пишет.
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