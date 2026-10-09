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Журнал «Профиль»

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Минстрой поручил банкам поддержать крупные строительные компании

Минстрой поручил банкам поддержать крупные строительные компании

Девелоперам необходимо направлять все выделяемые дополнительные кредитные лимиты исключительно на текущие строительные работы.

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