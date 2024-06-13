Врачи передвижных ветстанций осмотрят питомцев на площадке в Юрловском проезде

В субботу, 15 июня врачи передвижных ветстанций по предварительной записи проведут первичные консультации и осмотры питомцев и дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям питомца, советы по уходу и питанию.
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