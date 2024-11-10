Вложить хорошо: власти увеличивают сроки инвестиционных налоговых кредитов

Власти улучшат условия выдач инвестиционных налоговых кредитов, выяснили «Известия». Инструмент позволяет компаниям отсрочить платежи по сборам, а высвобожденные средства направить в развитие (в технологии, расширение или модернизацию производства).
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