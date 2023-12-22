"Уральские авиалинии" завершили страховое урегуирование по 19 Airbus

Известия/Александр Полегенько Представители авиакомпании "Уральские авиалинии" завершили процесс страхового урегулирования с группой AerCap по 19 самолетам Airbus, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
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