Венгрия предложила стать посредником между ЕС и Россией по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на одном из заседаний саммита в Швейцарии по Украине 16 июня заявил, что Будапешт готов помочь оказать посреднические услуги в коммуникации между Евросоюзом (ЕС), Киевом и Москвой.