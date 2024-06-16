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Венгрия предложила стать посредником между ЕС и Россией по Украине

Венгрия предложила стать посредником между ЕС и Россией по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на одном из заседаний саммита в Швейцарии по Украине 16 июня заявил, что Будапешт готов помочь оказать посреднические услуги в коммуникации между Евросоюзом (ЕС), Киевом и Москвой.

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