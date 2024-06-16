Венгрия предложила стать посредником между ЕС и Россией по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на одном из заседаний саммита в Швейцарии по Украине 16 июня заявил, что Будапешт готов помочь оказать посреднические услуги в коммуникации между Евросоюзом (ЕС), Киевом и Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии