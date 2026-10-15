Хоккейный клуб "Тамбов" сегодня провел четвертый выездной матч в рамках чемпионата ВХЛ. Игра прошла в Ханты-Мансийске с местной командой ХК "Югра".
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