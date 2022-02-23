Скаут НБА: «Я бы не стал этим летом отдавать Тайлера Хирро в обмене на Брэдли Била»

По мнению скаута одного из клубов Восточной конференции, Тайлер Хирро должен был стать участником Матча всех звезд-2022 и «Майами» не стоит включать молодого защитника в возможную сделку по приобретению Брэдли Била.
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