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Скаут НБА: «Я бы не стал этим летом отдавать Тайлера Хирро в обмене на Брэдли Била»

По мнению скаута одного из клубов Восточной конференции, Тайлер Хирро должен был стать участником Матча всех звезд-2022 и «Майами» не стоит включать молодого защитника в возможную сделку по приобретению Брэдли Била.

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