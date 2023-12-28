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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Витязь» – единственный клуб КХЛ, не достигший пола зарплат. Ему грозят санкции от лиги (Алексей Шевченко)

«Богатыри» стали единственным клубом Фонбет Чемпионата КХЛ, не выполнившим требования относительно пола зарплат.

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