Боец Иванов рассказал, как два дрона-перехватчика ВСУ взорвали друг друга

Старший оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Алексей Иванов рассказал, что его БПЛА успешно ушел от погони двух вражеских дронов-перехватчиков, которые в итоге столкнулись друг с другом и взорвались в воздухе.
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