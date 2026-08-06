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Аргументы и Факты

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Боец Иванов рассказал, как два дрона-перехватчика ВСУ взорвали друг друга

Боец Иванов рассказал, как два дрона-перехватчика ВСУ взорвали друг друга

Старший оператор разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Алексей Иванов рассказал, что его БПЛА успешно ушел от погони двух вражеских дронов-перехватчиков, которые в итоге столкнулись друг с другом и взорвались в воздухе.

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