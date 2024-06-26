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Мы придем за вами: США сделали журналистам предупреждение ситуацией с Ассанжем

Мы придем за вами: США сделали журналистам предупреждение ситуацией с Ассанжем

REUTERS/Issei Kato Отставной подполковник ВС США Эрл Расмуссен в беседе с РЕН ТВ объяснил, почему был арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, чем его заключение мешало американским властям, и что стало причиной его освобождения.

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Комментарии
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Eduard
Обвинение Ассанжа:&quot;Ое наверное изнасиловал&quot;!Тут главное слово:&quot;Наверное&quot;! Это суд? Асама властт без застенчиво врет ворует чужие деньги,поставляет незаконно оружие посторонней Украине,и ничего пр судам руководство не арестовывают.Западное общество это общество лжи
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16 час.
Eduard
На саму власть в СЩА и Европе посмотрите,они давно в крови по уши ходят!
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16 час.

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