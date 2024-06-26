Мы придем за вами: США сделали журналистам предупреждение ситуацией с Ассанжем

REUTERS/Issei Kato Отставной подполковник ВС США Эрл Расмуссен в беседе с РЕН ТВ объяснил, почему был арестован основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, чем его заключение мешало американским властям, и что стало причиной его освобождения.
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