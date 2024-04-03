Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Макрон решил отменить олимпиаду? НАТО отменяют свою любимую пятую статью. Франция идёт к своему последнему: “Ку-ка-ре-ку!”

Макрон решил отменить олимпиаду? НАТО отменяют свою любимую пятую статью. Франция идёт к своему последнему: “Ку-ка-ре-ку!”

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Продолжаем пить чай с пряниками и малость поразмышляем над ситуацией с петушиными замашками Макрона.

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Комментарии
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Samarium
Развоевался этот петушила.... очень скоро придет отрезвление для начала на украине и ему и его электорату....
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15 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Клоун по кличке &quot;микролеон&quot; кончит в персональной Бастилии, которую для него, персонально, восстановят радостные французы. Возможно, вместе с гильотиной, любимым французским гимнастическим снарядом для проверки выносливости мышц шеи. Уж лучше бы этот петушок развлекался со своим &quot;муженой&quot;, Брижит (загримированный опёздул Панин?)
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14 час.
Liudmila Kosteley
Конечно, находясь во Франции, он не боится Путина. И не сравнивайте Макрона с Наполеоном. Наполеон был со СВОИМИ ВОЙСКАМИ, Армией, а не прятался, за спины
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12 час.

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