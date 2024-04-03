Samarium Развоевался этот петушила.... очень скоро придет отрезвление для начала на украине и ему и его электорату....

ПРОСТО ВАЛЕРИЙ Клоун по кличке "микролеон" кончит в персональной Бастилии, которую для него, персонально, восстановят радостные французы. Возможно, вместе с гильотиной, любимым французским гимнастическим снарядом для проверки выносливости мышц шеи. Уж лучше бы этот петушок развлекался со своим "муженой", Брижит (загримированный опёздул Панин?)