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Как поставить человека на место?

Как поставить человека на место?

Один мужчина в 37 лет встретил своего отца. Не праотца, нет, это было бы слишком жестоко. Там просто была давняя история обманутой деревенской девушки, которую перспективный кавалер оставил беременной, и отправился покорять городские вершины.

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