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Банки РФ в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

Банки РФ в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

С 25 июля 2024 года в России в силу вступит новый закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать обратно клиентам деньги, украденные мошенниками.

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