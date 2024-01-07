Банки РФ в 2024 году начнут возвращать украденные деньги по новым правилам

С 25 июля 2024 года в России в силу вступит новый закон, согласно которому банки будут обязаны проверять все денежные переводы клиентов и в течение 30 дней возвращать обратно клиентам деньги, украденные мошенниками.
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