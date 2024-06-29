Увидим уже совсем скоро: Кейт Миддлтон готовится к новому выходу на публику

Фанаты предвкушают появление принцессы. Кейт Миддлтон мужественно продержалась весь парад LEGION-MEDIAОрганизаторы Уимблдона, к радости фанатов британского королевского семейства, сделали на днях заявление, в котором сообщили о достаточно большой вероятности нового появления Кейт Миддлтон на турнире.