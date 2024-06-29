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  • Елена Смирнова
    🤮Баста, Оля Бузова...
  • карла карлова
    Это следовало ожидать.Нетребко осталась...
  • Гарий Щерба
    Вот , еще одной ,,ПАТРИОТКЕ,, БУМЕРАНГ ПРИЛЕТЕЛ , мужа  ПРОС.....ЛА , КАРМА в  ДЕЙСТВИИ ....!!!!Нетребко осталась...

Увидим уже совсем скоро: Кейт Миддлтон готовится к новому выходу на публику

Увидим уже совсем скоро: Кейт Миддлтон готовится к новому выходу на публику

Фанаты предвкушают появление принцессы. Кейт Миддлтон мужественно продержалась весь парад LEGION-MEDIAОрганизаторы Уимблдона, к радости фанатов британского королевского семейства, сделали на днях заявление, в котором сообщили о достаточно большой вероятности нового появления Кейт Миддлтон на турнире.

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