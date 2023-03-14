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«Известия»: Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске

Телеграм-канал Baza пишет, что у исполнителя был обнаружен тромб и  медики приняли решение об операции.

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