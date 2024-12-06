В народном календаре 6 декабря – Митрофанов день. Сегодня важно искренне радоваться за других людей, у которых случилось что-то хорошее – тогда удача и на вашу улицу заглянет.
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В народном календаре 6 декабря – Митрофанов день. Сегодня важно искренне радоваться за других людей, у которых случилось что-то хорошее – тогда удача и на вашу улицу заглянет.