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В Москве сохранится штормовая погода, к вечеру ветер усилится

В Москве сохранится штормовая погода, к вечеру ветер усилится

Во второй половине дня в Москве могут пройти грозы с ливнями, ожидается небольшое похолодание. Но на следующей неделе синоптики прогнозируют теплую комфортную погодуВ Москве сегодня снова ожидается сильный ветер.

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