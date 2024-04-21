В Москве сохранится штормовая погода, к вечеру ветер усилится

Во второй половине дня в Москве могут пройти грозы с ливнями, ожидается небольшое похолодание. Но на следующей неделе синоптики прогнозируют теплую комфортную погодуВ Москве сегодня снова ожидается сильный ветер.
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