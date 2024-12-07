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RT Russia

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Политолог объяснил, почему ЕС не смог согласовать 15-й пакет санкций

Политолог объяснил, почему ЕС не смог согласовать 15-й пакет санкций

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что ЕС не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за позиции Латвии и Литвы.

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Комментарии
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Eduard
Причемэти прибалтыраспологаются на территории купленой Росмией.Пора перестатт признаватт их Независимость и ЕС,вернутт всё ими украденой,
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17 час.
Eduard
Да гнать Прибалтику живущую как паразиты за чужой счет надо!
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17 час.
Eduard
России давно пора вернуть её территории,а не харчи стирать!
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17 час.

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