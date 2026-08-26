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Крымская газета

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В селе Грушевка после реконструкции открыли Дом культуры

В селе Грушевка после реконструкции открыли Дом культуры

В селе Грушевка близ Судака после реконструкции открыли Дом культуры. Обновлённое здание, которое не функционировало долгие годы, теперь принимает гостей: здесь уже проводят концерты, музейные экскурсии и детские секции, передаёт телеканал «Миллет».

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