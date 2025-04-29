Задать модуль: российские аппараты могут быть первыми на Северном полюсе Луны

В рамках российской лунной программы к спутнику Земли запустят два посадочных модуля «Луна-27». Об этом завил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече с руководителями космических агентств стран БРИКС.
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