Полпред президента оценил результаты реализации в Карелии нацпроектов

По итогам 2023 года республика находится в числе ведущих регионов по исполнению нацпроектов. Сегодня это один из эффективных инструментов развития региона 30 января в ходе рабочей поездки в Карелию полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан ….
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