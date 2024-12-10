США хотят снять статус террористов с причастных к свержению Асада боевиков

Соединенные Штаты планируют снять с сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) статус террористической организации, передает издание издание Politico со ссылкой на американских чиновников.
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