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Политика как она есть

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США хотят снять статус террористов с причастных к свержению Асада боевиков

США хотят снять статус террористов с причастных к свержению Асада боевиков

Соединенные Штаты планируют снять с сирийской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) статус террористической организации, передает издание издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

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