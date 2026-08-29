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Царьград

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Ветеринар Агажанов предупредил: вейпы опасны для домашних животных

Ветеринар Агажанов предупредил: вейпы опасны для домашних животных

Ветеринар Баграт Агажанов предупредил, что фумигаторы и вейпы могут вызвать у кошек и собак серьёзные дыхательные проблемы, включая бронхит и астму.

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