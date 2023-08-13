Евгений Сатановский. К вопросу о надвигающейся ядерной войне

Поскольку американские специалисты построили модель будущего конфликта с применением ядерного оружия, из которой следует, что «ядерная зима» будет «тёплой», поскольку температура на планете снизится не на 20-30°, как в предыдущих классических моделях, в рамках которых у человеческой цивилизации не было никаких шансов уцелеть, и не на 8-10°, как посчитали недавно, что в целом приведёт к новому ледниковому периоду, а всего на полградуса, причём основной удар придётся на полярные области, то есть на Россию, Канаду с Аляской и Гренландией, Скандинавию и Исландию, которая вообще никого в мире не интересует, кроме самих исландцев (ну и, знамо дело, на Антарктику), ждать осталось недолго.