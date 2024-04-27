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Мать спасавшего людей в «Крокус Сити Холле» мальчика рассказала о звонке из администрации Путина

Мать спасавшего людей в «Крокус Сити Холле» мальчика рассказала о звонке из администрации Путина

Школьник давно мечтал увидеть президента России вживую.Мать школьника Артема Донскова, который 22 марта помогал спасаться людям из здания «Крокус Сити Холла», рассказала о звонке из Администрации президента России.

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