Bloomberg: Маск хочет внедрить Starlink в систему федерального авиарегулятора США

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), хочет задействовать терминалы Starlink для модернизации информационно-технологической инфраструктуры Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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