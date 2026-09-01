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СберКот в приложении СберKids сможет дать советы детям по математике

Ко Дню знаний у СберКота – Ассистента на базе нейросети ГигаЧат в мобильном приложении СберKids – появился новый навык.

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