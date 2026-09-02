Остановил маньяка с лопатой — рискуешь получить срок за убийство: цена героизма в России

Вчера, в День знаний, 1 сентября, день, который по определению должен ассоциироваться с миром, светом и созиданием, в московском районе Марьино обернулся настоящей трагедией, вскрывающей одну из самых болезненных язв нашей правовой системы.
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